O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo admitiu hoje que o comércio entre a Rússia e a UE pode cair para zero, devido ao novo pacote de sanções contra Moscovo.

“No ano passado, [o volume de comércio com a UE] foi de 60 mil milhões de dólares [cerca de 50 mil milhões de euros]. Este ano, vai rondar os 40 mil milhões de dólares [cerca de 34 mil milhões de euros]. É bem possível que desça para zero”, disse Aleksandr Grushko.

O vice-chefe da diplomacia russa, citado pela agência de notícias russa TASS, descreveu as atuais relações entre a Rússia e o Ocidente como “uma guerra híbrida em que todos os meios de pressão estão a ser usados”.

Grushko assegurou ainda que Moscovo vai tomar medidas para proteger os seus interesses face às novas restrições europeias e não descartou contramedidas em resposta a este novo pacote de sanções.

Recentemente, o Kremlin tinha assumido que ia rever o 18.º pacote de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, para minimizar o impacto na economia russa.

Ao mesmo tempo, o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia já ganhou “uma certa imunidade” às restrições europeias.

Este novo pacote de sanções da UE reduz o teto de preço do petróleo russo para o alinhar com os preços globais atuais e introduz um mecanismo para o atualizar de modo a que permaneça 15% abaixo do preço médio de mercado do petróleo bruto dos Urais, nos seis meses anteriores.

A UE proíbe também as transações para todos os operadores da comunidade com os gasodutos Nord Stream, atualmente inoperacionais, e introduz uma proibição à importação de produtos petrolíferos refinados derivados do petróleo bruto russo.

O pacote de sanções acrescenta ainda mais 105 navios russos (da chamada “frota fantasma”) à lista negra da UE, elevando o número de embarcações russas para 444, deste modo impedidas de entrar nos portos e de receber serviços.

Este 18.º pacote alarga também a proibição de transações financeiras a mais 22 bancos russos e a operadores de países terceiros que financiam o comércio com a Rússia, contornando as sanções, ao mesmo tempo que penaliza o fundo russo de investimento direto, subsidiárias e projetos de investimento.