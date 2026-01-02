Ucrânia: Kiev ordena retirada de 3.000 crianças das regiões de Zaporijia e Dnipropetrovsk

As autoridades ucranianas ordenaram hoje a retirada de mais de 3.000 crianças, juntamente com os seus pais, de cerca de 40 localidades nas regiões de Zaporijia e Dnipropetrovsk, onde as forças russas avançaram nos últimos meses.

“Devido à difícil situação de segurança, foi decidido retirar à força mais de 3.000 crianças e seus pais de 44 localidades situadas na linha da frente nas regiões de Zaporijia e Dnipropetrovsk”, indicou no Telegram o ministro da Reconstrução ucraniano, Oleksiy Kuleba.

Segundo Kuleba, também já foram efetuadas evacuações nos últimos dias de dezembro na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia.

“No total, 150.000 pessoas foram retiradas das zonas de frente para regiões mais seguras desde 01 de junho (2025). Entre elas, contam-se cerca de 18.000 crianças”, afirmou Kuleba.

O anúncio da retirada de civis pelas autoridades ucranianas pode significar a progressão das forças russas na linha da frente pelo que podem estar prestes a ameaçar novas localidades, avançou a agência de notícias France-Presse (AFP).

A maioria das retiradas forçadas de civis na Ucrânia nos últimos anos ocorreu na região oriental de Donetsk, onde se concentra a maioria dos combates.

No entanto, o exército russo também avança na região de Dnipropetrovsk, onde entrou no verão de 2025, e na região de Zaporijia, onde a frente permaneceu estagnada desde há anos.

Ainda hoje uma análise divulgada pela agência noticiosa francesa AFP revelou que as forças russas realizaram o seu maior avanço na Ucrânia no ano passado, embora abaixo das conquistas alcançadas em 2022 e equivalente a menos de 1% território ucraniano.

Segundo a análise, produzida a partir de dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que trabalha em conjunto com o Critical Threats Project (CTP), dois ‘think tanks’ (grupos de reflexão) norte-americanos especializados no estudo de conflitos, a Rússia conquistou em 2025 acima de 5.600 quilómetros quadrados do território ucraniano.

Este avanço representa mais do que 2023 e 2024 juntos, de acordo com os dados, mas apenas 0,94% da área total da Ucrânia.

As áreas conquistadas incluem zonas controladas pela Rússia, de acordo com Kiev e observadores militares, bem como pequenas áreas reivindicadas pelo exército de Moscovo, mas não confirmadas.

No primeiro ano da invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, as forças russas conquistaram quase 64.000 quilómetros quadrados de território.