Ucrânia: Kiev ordena retirada de 3.000 crianças das regiões de Zaporijia e Dnipropetrovsk

As autoridades ucranianas ordenaram hoje a retirada de mais de 3.000 crianças, juntamente com os seus pais, de cerca de 40 localidades nas regiões de Zaporijia e Dnipropetrovsk, onde as forças russas avançaram nos últimos meses.
“Devido à difícil situação de segurança, foi decidido retirar à força mais de 3.000 crianças e seus pais de 44 localidades situadas na linha da frente nas regiões de Zaporijia e Dnipropetrovsk”, indicou no Telegram o ministro da Reconstrução ucraniano, Oleksiy Kuleba.
Segundo Kuleba, também já foram efetuadas evacuações nos últimos dias de dezembro na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia.
“No total, 150.000 pessoas foram retiradas das zonas de frente para regiões mais seguras desde 01 de junho (2025). Entre elas, contam-se cerca de 18.000 crianças”, afirmou Kuleba.
O anúncio da retirada de civis pelas autoridades ucranianas pode significar a progressão das forças russas na linha da frente pelo que podem estar prestes a ameaçar novas localidades, avançou a agência de notícias France-Presse (AFP).
A maioria das retiradas forçadas de civis na Ucrânia nos últimos anos ocorreu na região oriental de Donetsk, onde se concentra a maioria dos combates.
No entanto, o exército russo também avança na região de Dnipropetrovsk, onde entrou no verão de 2025, e na região de Zaporijia, onde a frente permaneceu estagnada desde há anos.
Ainda hoje uma análise divulgada pela agência noticiosa francesa AFP revelou que as forças russas realizaram o seu maior avanço na Ucrânia no ano passado, embora abaixo das conquistas alcançadas em 2022 e equivalente a menos de 1% território ucraniano.
Segundo a análise, produzida a partir de dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que trabalha em conjunto com o Critical Threats Project (CTP), dois ‘think tanks’ (grupos de reflexão) norte-americanos especializados no estudo de conflitos, a Rússia conquistou em 2025 acima de 5.600 quilómetros quadrados do território ucraniano.
Este avanço representa mais do que 2023 e 2024 juntos, de acordo com os dados, mas apenas 0,94% da área total da Ucrânia.
As áreas conquistadas incluem zonas controladas pela Rússia, de acordo com Kiev e observadores militares, bem como pequenas áreas reivindicadas pelo exército de Moscovo, mas não confirmadas.
No primeiro ano da invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, as forças russas conquistaram quase 64.000 quilómetros quadrados de território.
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
SIGA FREITAS
Recentemente descobri uma palavra que me ficou presa ao pensamento. Daquelas palavras raras, difíceis de explicar e impossíveis de traduzir com rigor para...
O ano político de 2025 na Madeira foi marcado pela superação de uma crise institucional profunda, pela realização de diversos atos eleitorais e pela reafirmação...
Na sua mensagem de Natal, o Primeiro-Ministro deste país do fado disse-nos que “agora é que é”, que vamos ter três anos e meio sem eleições (assim queiram...
As tradições são para se manter. Normalmente o meu último artigo do ano, se ficar no final do mês de dezembro, como é o caso, faço o balanço do que fica...
Num país que se diz moderno, europeu e competitivo, continua a prosperar um velho vício nacional: promover pessoas por afinidade e não por competência....
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
A emigrante portuguesa que tinha sido dada como ferida no incêndio na Suíça afinal não foi uma das vítimas da tragédia e estava no hospital de Sion devido...
O Nacional perdeu hoje, por 2-1, na visita ao V. Guimarães, em partida a contar para 17.ª jornada da I Liga de futebol.
Os golos que selaram o triunfo...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a intenção de substituir o ministro da Defesa e adiantou que convidou para o cargo Mykhailo...
Nacional e Vitória de Guimarães terminaram os primeiros 45 minutos, da partida da 17.ª jornada da I LIGA, empatados a zero.
Um leitor alertou o Jornal para o que considera ser uma situação de perigo na via expresso, na zona do Faial (Santana), que perdura “há meia dúzia de dias”....
O já tradicional mega bolo rei de Câmara de Lobos será oferecido à população, no próximo domingo, às 11h00, no centro da cidade.
Com uma extensão de 180...
O primeiro sorteio do Euromilhões deste ano de 2026 ‘selecionou’ uma série de cinco números e duas estrelas, que trazem a excêntrica quantia de 31 milhões...
O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, reagiu hoje, na rede social X, à decisão do vereador do CDS na Câmara Municipal do Funchal...
Um golo de Carlos Eduardo permitiu hoje ao Gil vicente empatar 1-1 frente ao Sporting, em jogo da última jornada da primeira volta da I Liga de futebol,...
O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, fez saber, em comunicado, que enviou um ofício ao Secretário...