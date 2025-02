O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que um ‘drone’ russo carregado de explosivos atingiu uma estrutura que evita fugas de radiação na central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia.

De acordo com a Presidência da Ucrânia, os danos são significativos, mas os níveis de radiação não se agravaram até ao momento.

Também a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou que um ‘drone’ atingiu instalaçoes de proteção do reator da central nuclear ucraniana, adiantando que não foi até agora detectado qualquer aumento da radiação.

O comunicado de Zelensky sobre o ataque russo contra a estrutura da central nuclear de Chernobyl foi difundido através das redes sociais poucas horas antes do encontro com o vice-presidente norte-americano J.D. Vance na Alemanha.

“Esta estrutura de proteção foi construída pela Ucrânia em conjunto com outros países da Europa e do mundo, em conjunto com os Estados Unidos, em conjunto com todos aqueles que estão empenhados na verdadeira segurança da humanidade”, disse o chefe de Estado ucraniano.

Zelensky acusou a Rússia de ser o único país do mundo que ocupa centrais nucleares e faz a guerra sem se preocupar com as consequências.

O Presidente ucraniano deverá reunir-se hoje com a nova administração dos Estados Unidos na Alemanha, na sequência do contacto entre Donald Trump e Vladimir Putin, que suscitou críticas em Kiev e junto de aliados europeus.

Por outro lado, as forças de defesa antiaérea russas disseram que abateram durante a noite 50 ‘drones’ ucranianos sobre o território de três regiões do país.

De acordo com o relatório militar russo, 41 dos ‘drones ‘ucranianos abatidos ontem à noite foram destruídos sobre a região de Belgorod.

Os restantes ‘drones’ foram abatidos nas regiões de Voronezh (5) e Rostov (4).

O embaixador especial da Rússia para “as questões relacionadas com os crimes do regime de Kiev”, Rodion Mirozhnik, disse hoje que os ataques contra regiões russas mostram que a Ucrânia reage de forma histérica ao início do diálogo entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.