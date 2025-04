s equipas dos presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia estão a tentar organizar para hoje um novo encontro entre os dois líderes, à margem do funeral do Papa Francisco, revelou o porta-voz de Zelensky, Sergey Nikiforov.

Segundo o porta-voz presidencial ucraniano, Trump e Zelensky tiveram já hoje um primeiro encontro de 15 minutos dentro da Basílica de São Pedro, antes do início do funeral do Papa Francisco, tendo decidido continuar durante o dia de hoje as conversações.

As fotografias da reunião foram divulgadas pelo gabinete de Zelensky e mostram os dois presidentes sentados frente a frente.

Kiev já saudou a primeira troca “construtiva” entre Zelensky e Trump.

Antes, o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, disse que “o Presidente Trump e o Presidente Zelensky encontraram-se hoje em privado e tiveram uma reunião muito produtiva”, remetendo pormenores para mais tarde.

Dezenas de chefes de Estado e de governo, bem como outros altos dirigentes, reuniram-se hoje em Roma para participar no funeral do Papa Francisco, proporcionando diversos encontros e reuniões diplomáticas.

Na sexta-feira à noite, o Presidente dos Estados Unidos deixou a garantia que a Rússia e a Ucrânia estavam “muito perto de um acordo”, embora sem revelar pormenores.

Já o seu homólogo russo, Vladimir Putin, com quem vem desenvolvendo uma reaproximação significativa há vários meses, admitiu a “possibilidade” de “negociações diretas” entre Moscovo e Kiev.

Desde 2022, altura em que fracassaram as negociações entre os dois países em guerra, que não existem mais negociações diretas.