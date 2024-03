Ucrânia: Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em ataques russos no leste do país

As autoridades ucranianas disseram que bombardeiros russos mataram hoje pelo menos duas pessoas e feriram outra na região de Donetsk, no leste do país, afirmando também que os ucranianos destruíram nove drones inimigos durante a noite.

A cidade de Krasnohorivka, localizada muito perto da frente, esteve sob “fogo inimigo durante a noite e a manhã”, disse o governador regional Vadym Filachkin no Telegram, citado pela agência France Presse.

De acordo com a fonte, os tiros mataram uma mulher de 70 anos e um homem de 73 anos, e feriram outro.

O governador regional Vadym Filachkin apelou aos últimos civis presentes para fugirem da cidade.

Na região de Dnipropetrovsk (centro-sul), um homem de 36 anos, ferido na sexta-feira num ataque, morreu no hospital e outro ainda está hospitalizado, disse o responsável regional Serhiy Lyssak.

Nas últimas 24 horas, mais um homem morreu ao passar com o seu trator por cima de um dispositivo explosivo não identificado, durante trabalhos agrícolas perto de Topolyne, na região de Kherson (sul), informou a polícia ucraniana.

Na parte ocupada da região de Kherson, quatro civis também foram feridos por roquetes ucranianos, disse hoje o chefe da administração de ocupação russa local, Vladimir Saldo.

Durante a noite de sexta para sábado, a Força Aérea Ucraniana afirmou ter abatido nove drones explosivos russos, de um total de 12, nas regiões de Kherson, Odessa, Dnipropetrovsk e Poltava.

Em Donetsk, a Rússia também realizou um ataque com mísseis S-300/S-400 disparados da península anexada da Crimeia, acrescentou esta fonte, sem mais detalhes.

Na sexta-feira, a Rússia realizou novos ataques massivos contra a rede elétrica da Ucrânia, danificando de forma grave pelo menos três centrais térmicas e levando as autoridades ucranianas a introduzir cortes de energia de emergência.

O Ministério da Energia ucraniano indicou que estes cortes foram levantados hoje em todas as regiões em causa, especificando que as restrições energéticas permaneceram, no entanto, em vigor para 120.000 utilizadores na região de Kharkiv (leste) devido aos “danos consideráveis” sofridos pelas infraestruturas locais.