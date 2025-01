O presidente do Conselho Europeu, António Costa, prometeu hoje ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o “apoio constante” de toda a União Europeia (UE) e insistiu no progresso no processo de adesão ao bloco comunitário.

“Tive um bom encontro com o Presidente Zelensky e prometi-lhe o apoio constante da UE. A decisão hoje tomada sobre as restrições contra a Rússia expressa-o”, escreveu António Costa na rede social X.

António Costa, ex-primeiro-ministro de Portugal, “encorajou [Volodymyr Zelensky] a continuar a trabalhar na adesão da Ucrânia à UE”.

“O progresso até hoje foi impressionante. A UE vai estar com a Ucrânia pelo tempo que for necessário”, completou o presidente do Conselho Europeu.

A Ucrânia é país candidato à adesão ao bloco político-comunitário desde junho de 2022, quatro meses depois do início da invasão russa.

Em novembro de 2023, a Comissão Europeia recomendou o início das negociações para aproximar ainda mais o país invadido pela Rússia e do bloco comunitário.

No ano passado, em março, na sequência dos progressos feito, foi recomendada a aceitação do quadro de negociações, que contempla várias reformas que o país tem de concluir, nomeadamente em matéria de direitos humanos, corrupção e crime organizado.