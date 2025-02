O presidente do Conselho Europeu, António Costa, advertiu hoje a Casa Branca de que a paz na Ucrânia “não pode ser um simples cessar-fogo” e que também tem de estar assegurada a segurança do continente europeu.

“A paz não pode ser um simples cessar-fogo – precisamos de um acordo que assegure uma paz compreensiva, justa e duradoura na Ucrânia e a segurança na Europa”, escreveu António Costa nas redes sociais, depois de um encontro com Keith Kellogg, copresidente do Instituto America First Policy e enviado do Presidente norte-americano, Donald Trump, para a Ucrânia.

O presidente do Conselho Europeu acrescentou que a Ucrânia pode “contar com a Europa” e que os 27 países da União Europeia “estão preparados para continuar a trabalhar construtivamente com os Estados Unidos da América para garantir a paz e a segurança”.

Keith Kellogg - antigo conselheiro para a segurança nacional da primeira administração de Donald Trump - referiu nas redes sociais que teve uma “grande discussão” com António Costa, referindo-se equivocadamente ao presidente do Conselho Europeu como “Presidente da União Europeia”.

Os 27 Estados-membros da União Europeia estão em sobressalto desde que Washington admitiu excluir o bloco político-económico das negociações com a Rússia para a resolução do conflito na Ucrânia.

A menos de uma semana de se cumprir o terceiro aniversário da invasão russa, paira a incerteza sobre um acordo entre o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, que não contemple as exigências feitas pela Ucrânia e que até vá contra a narrativa e postura adotada desde 24 de fevereiro de 2022 por Washington e Bruxelas, de que a paz tem de ser alcançada com a retirada total das tropas russas dos territórios ocupados.