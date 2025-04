Ucrânia: Avanços russos abrandam em março pelo quarto mês consecutivo

O avanço das forças russas na Ucrânia abrandou pelo quarto mês consecutivo, com 240 quilómetros conquistados em março, segundo dados do Instituto Americano para o Estudo da Guerra (ISW).

Os dados do ISW, um ‘think tank’ com sede em Washington que monitoriza a situação no terreno desde o começo do conflito, em fevereiro de 2022, revelam por outro lado que a presença das tropas ucranianas na província russa de Kursk está agora reduzida a apenas 80 quilómetros quadrados.

No seu ponto máximo, a ocupação ucraniana em Kursk, iniciada em agosto do ano passado, atingiu 1.300 quilómetros quadrados, o que significa que a contraofensiva russa produziu uma redução de 80% apenas em março.

De acordo com a informação do ISW, analisada pela agência France-Presse (AFP), as forças russas conquistaram menos quase 150 quilómetros de território na Ucrânia em março em comparação com fevereiro, o que indica que a sua progressão tem diminuído todos os meses desde o pico de 725 quilómetros quadrados em novembro de 2024.

Apesar deste abrandamento, os últimos 12 meses continuaram marcados pelo avanço do Exército russo, enquanto os militares ucranianos não conseguem recuperar terreno.

De abril de 2024 a março de 2025, os ucranianos recapturaram apenas 77 quilómetros quadrados, enquanto os russos conquistaram 4.772.

Isso significa, segundo a análise da AFP, que, no saldo final daquele período, as forças russas tomaram 4.695 quilómetros quadrados, ou 0,78%, do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia e a região leste parcialmente ocupada do Donbass.

Estes cálculos são feitos a partir de ficheiros comunicados diariamente pelo ISW, que se baseiam em informações divulgadas pelos dois campos, e na análise de imagens de satélite.