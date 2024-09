Tufão Yagi obriga Macau a subir nível de alerta para sinal 8

Macau subiu hoje o nível de alerta para sinal 8 e declarou estado de prevenção imediata, face à aproximação do tufão Yagi, avisando para a probabilidade de ocorrerem inundações nas zonas baixas da região chinesa.

O sinal foi emitido às 22:00 (15:00 em Lisboa), quando o Yagi se encontrava a cerca de 320 quilómetros a sul do território, e o vento já atingia rajadas de cerca de 180 quilómetros por hora, de acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

Os SMG também emitiram o aviso para inundações, para já no grau azul, o mais baixo, mas com a possibilidade “moderada a relativamente alta” de passar para o grau amarelo.

Os especialistas prevêm que na sexta-feira possam ocorrer inundações em zonas baixas do Porto Interior, com altura inferior a meio metro.

Os SMG indicam ainda, em comunicado, que é baixa a probabilidade de ser emitido o sinal 9.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

As aulas dos ensinos infantil, primário e especial foram suspensas durante todo o dia de hoje.

O início das atividade letivas na Escola Portuguesa de Macau, marcado para a manhã de sexta-feira, também foi adiado.

O Governo de Macau decretou a suspensão dos transportes públicos e o encerramento dos parques de estacionamento públicos, da passagem aérea pedonal que liga o campus da Universidade de Macau a Hengqin (ilha da Montanha) e, a partir das 23:30 (16:30 em Lisboa) das três pontes que ligam a península de Macau à ilha da Taipa.

A Direção dos Serviços de Obras Públicas disse que os trabalhadores foram retirados da quarta ponte, ainda em construção.

A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior ponte marítima do mundo, foi encerrada ao trânsito às 21:00 (14:00 em Lisboa), anunciaram as autoridades da província vizinha de Guangdong.

De acordo com a Autoridade de Aviação Civil, até às 20:00 (13:00 em Lisboa) tinham sido cancelados 178 voos com chegada ou partida do Aeroporto Internacional de Macau, dois atrasados e um adiado.

As ligações marítimas à China continental e à vizinha região de Hong Kong foram suspensas ao longo da tarde de hoje, com o último barco a partir de Macau às 17:00 (10:00 em Lisboa).

A região vizinha de Hong Kong já tinha elevado o sinal de alerta para o nível 8 às 18:20 (11:20 em Lisboa), enquanto as autoridades chinesas emitiram novos avisos para o Yagi, o 11.º tufão deste ano e considerado o primeiro tufão de outono.

Pelo menos 15 pessoas morreram nas Filipinas, a maioria na ilha de Luzon, onde se situa a capital, Manila, devido à passagem do Yagi, informaram na quarta-feira as autoridades de Manila.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Em agosto de 2017, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.