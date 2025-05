Donald Trump anunciou ter ordenado a expansão e a reabertura da emblemática prisão de Alcatraz, na baía de São Francisco, fechada há mais de 60 anos, para encarcerar os “criminosos mais perigosos e violentos” do país.

“Durante demasiado tempo, a América tem sido vítima de criminosos perversos, violentos e reincidentes, a escória da sociedade, que nunca trará nada além de miséria e sofrimento”, escreveu, no domingo à noite, o Presidente republicano na rede social Truth Social.

“É por isso que hoje estou a ordenar ao Departamento de Prisões [BOP, na sigla em inglês], juntamente com o Departamento de Justiça, o FBI e o Departamento do Interior, para reabrir, expandir substancialmente e reconstruir Alcatraz para trancar os criminosos mais perigosos e violentos da América”, acrescentou.

Donald Trump defendeu que a reabertura da estrutura, encerrada em 1963, vai ser um “símbolo da lei, da ordem e da justiça”.

Com este último anúncio, o Presidente norte-americano deu mais um passo na luta contra a criminalidade, um elemento-chave do segundo mandato na Casa Branca.

A prisão, onde estiveram detidos alguns dos maiores chefes da máfia, incluindo Al Capone, foi encerrada após apenas 29 anos de serviço, devido a custos de funcionamento excessivos, de acordo com o BOP, responsável pela administração das prisões federais no país.

A prisão de segurança máxima entrou para a história em 1962, com a fuga espetacular de três reclusos, entre os quais Frank Morris, que inspirou um livro em 1963 (‘Escape from Alcatraz’) de J. Campbell Bruce), seguindo-se um filme, em 1979, com o mesmo título, da autoria de Don Siegel e protagonizado por Clint Eastwood.

Alcatraz custou quase três vezes mais do que qualquer outra prisão federal, de acordo com a agência norte-americana para os serviços prisionais.

O isolamento geográfico desta prisão, situada num ilhéu rochoso, gerou numerosos custos, como o transporte por barco de alimentos e de 3,8 milhões de litros de água potável por semana, uma vez que a ilha não tem qualquer fonte de água doce.

Segundo estimativas, foram gastos entre três e cinco milhões de dólares (2,64 e 4,41 milhões de euros) na restauração e conservação das instalações, com o objetivo de as manter abertas, de acordo com a mesma fonte.

Durante os 29 anos de serviço, a população média de Alcatraz situou-se entre 260 e 275 reclusos, de acordo com o BOP, ou seja, menos de 1% do total da população das prisões prisionais.

“Em Alcatraz, um prisioneiro (tinha) quatro direitos: alimentação, vestuário, alojamento e cuidados médicos. Tudo o resto era um privilégio que tinha de ser conquistado. Entre os privilégios que um prisioneiro podia adquirir, contavam-se trabalho, correspondência e visitas de familiares, acesso à biblioteca da prisão e atividades recreativas como pintura e música”, detalhou a agência federal.

Situada a dois quilómetros da costa, a antiga prisão é agora uma atração turística na baía de São Francisco, na Califórnia.

Todos os anos, o ilhéu rochoso atrai mais de um milhão de visitantes de todo o mundo.