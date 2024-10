O ex-presidente e candidato presidencial republicano, Donald Trump, descreveu hoje o seu comício no Madison Square Garden, em Nova Iorque, um evento marcado por insultos grosseiros e racistas por parte de vários oradores, como um “festival de amor”.

Este é um termo que Trump também usou para se referir ao motim de 06 de janeiro de 2021 e à invasão do Capitólio, o edifício do Congresso dos Estados Unidos, por apoiantes seus, para contestar e impedir a certificação dos resultados das eleições presidenciais que davam a vitória ao seu adversário na corrida, o democrata Joe Biden.

Falando na sua propriedade do estado da Florida, Mar-a-Lago, Trump observou que “nunca houve um evento tão bonito” como o comício de domingo à noite na sua cidade natal, Nova Iorque, apesar das críticas da campanha da atual vice-presidente e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, e de muitos dos espetadores - incluindo republicanos - sobre comentários racistas dirigidos a latinos, negros, judeus e palestinianos, bem como insultos sexistas dirigidos a Harris e à antiga secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton.

A atuação do comediante Tony Hinchcliffe no comício, em que disse uma piada chamando a Porto Rico uma “ilha flutuante de lixo”, causou especial ira, dada a importância eleitoral dos porto-riquenhos que vivem no estado da Pensilvânia e noutros estados essenciais para o resultado das eleições presidenciais do próximo dia 05 de novembro.

A campanha de Trump deu o raro passo de se distanciar da piada de Hinchcliffe sobre Porto Rico, mas não de outros comentários.

Trump não falou da piada de Hinchcliffe hoje em Mar-a-Lago, mas fustigou os críticos que recordaram que o Madison Square Garden foi palco de uma reunião de nazis em 1939.

No domingo, vários dos oradores fizeram referência a esse evento, entre os quais o ex-lutador profissional Hulk Hogan, que disse: “Não vejo nazis malcheirosos aqui”.

“Nunca ninguém teve amor assim”, declarou Trump, a propósito do evento de domingo, que durou várias horas e contou com oradores como alguns dos seus filhos adultos, a mulher, Melania, e figuras públicas apoiantes, como o psicólogo da televisão Dr. Phil McGraw e o antigo apresentador da Fox News Tucker Carlsson.

“Foi realmente amor pelo nosso país”, comentou Trump.