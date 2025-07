Três pessoas morreram no domingo num incêndio num ferry ao largo da ilha de Sulawesi, no centro da Indonésia, e mais de 500 passageiros foram resgatados, de acordo com um balanço divulgado hoje.

O incêndio deflagrou na embarcação KM Barcelona 5, ao largo da costa norte da ilha, enquanto esta se dirigia para a cidade de Manado, de acordo com a guarda costeira indonésia.

Os passageiros, com coletes salva-vidas, saltaram para a água e alguns foram resgatados por barcos de pescadores, referiu a mesma fonte.

Um balanço divulgado no domingo indicava cinco mortos, mas hoje as autoridades reviram em baixa o número, para três vítimas mortais.

A agência indonésia de segurança marítima também tinha anunciado que 284 pessoas foram resgatadas, mas hoje a agência referiu que são 568.

No entanto, de acordo com a lista de pessoas a bordo da embarcação seguiam 280 passageiros e 15 tripulantes. A imprensa local referiu que o navio tinha capacidade para 600 pessoas

a lista de pessoas a bordo indica a existência a de 280 passageiros e 15 tripulantes. A imprensa local referiu que o navio tinha capacidade para 600 pessoas.

“A equipa de resgate continua a realizar operações de busca e salvamento, pois ainda estamos a recolher dados”, disse hoje à agência de notícias France-Presse o diretor da agência de resgate de Manado, George Leo Mercy Randang.

“O nosso posto está aberto 24 horas por dia, caso as famílias queiram comunicar o desaparecimento de um familiar”, acrescentou.

Um vídeo publicado pela agência de busca e salvamento de Manado mostra um navio da guarda costeira a lançar água sobre o ferry, de onde saía um fumo negro espesso.

A causa do incêndio ainda não é conhecida.

Os acidentes marítimos são frequentes neste arquipélago do Sudeste Asiático, que conta com cerca de 17 mil ilhas, devido, nomeadamente, a normas de segurança pouco rigorosas e a condições meteorológicas por vezes adversas.

A 03 de julho, um ferry naufragou ao largo da ilha turística de Bali, causando pelo menos 19 mortes.

Em março, um barco que transportava 16 pessoas virou em condições de mar agitado ao largo da mesma ilha de Bali. Uma australiana morreu e pelo menos outra pessoa ficou ferida.