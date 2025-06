Um incêndio num hospital de Hamburgo, no norte da Alemanha, causou a morte de três pessoas e ferimentos em outras 34 no sábado à noite, de acordo com um balanço provisório dos bombeiros locais.

O fogo começou por volta da meia-noite num quarto da ala geriátrica do hospital Marienkrankenhaus, na cidade hanseática, e rapidamente alastrou ao primeiro andar através da fachada exterior, disse o porta-voz dos bombeiros, Lorenz Hartmann.

“Vários idosos e pessoas com mobilidade reduzida tiveram de ser retirados pelos corredores”, acrescentou.

Segundo o porta-voz, “os bombeiros controlaram rapidamente o incêndio e evitaram que as chamas se propagassem a outros quartos de doentes”.

A causa do incêndio não foi ainda determinada.