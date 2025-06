Um terramoto de magnitude 5,8 abalou esta manhã a costa sudoeste da Turquia, matando uma menor e ferindo 69 pessoas, a maioria das quais saltou das janelas.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, informou esta manhã que, de acordo com as primeiras informações, não foram registados danos estruturais nas zonas residenciais de Mugla, capital da província com o mesmo nome.

O terramoto, que ocorreu às 02:17 locais (23:17 TMG de segunda-feira), provocou momentos de pânico em Mugla e nos distritos vizinhos.

Uma rapariga de 14 anos morreu no hospital depois de ter sofrido um grave ataque de pânico, apesar dos esforços médicos.

Numa declaração divulgada nas redes sociais, o ministro acrescentou que as autoridades turcas continuam a proceder a avaliações no terreno.

De acordo com o canal de notícias NTV, a vida voltou ao normal em Mugla esta manhã, com os estudantes a frequentarem as aulas e as lojas a abrirem as portas.