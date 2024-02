Taiwan deteta oito balões de observação chineses no seu espaço aéreo

O Ministério da Defesa de Taiwan comunicou hoje a deteção de oito balões de observação chineses no seu espaço aéreo e informou que dois deles tinham sobrevoado a ilha.

Os aparelhos foram detetados entre as 07:09 e as 18:22 locais de sexta-feira, a uma altitude entre 4.500 e 10.000 metros, segundo informação do Ministério da Defesa de Taiwan publicado na sua conta na rede social X, o antigo Twitter.

Na mesma nota, Taiwan denunciou o aparecimento, nas últimas horas, junto à linha de segurança do Estreito, de cinco aviões de combate e quatro navios chineses.

Embora o movimento de aviões e navios chineses seja habitual desde há meses nas imediações da linha de segurança, a China tem vindo a aumentar, desde há algum tempo, o posicionamento destes balões de observação, o que Taiwan considera também uma manobra de pressão.

O número de balões registados desta vez é o mais elevado observado num só dia desde que Taiwan decidiu, em dezembro, divulgar o avistamento destes aparelhos.

Na sexta-feira o Departamento de Estado dos EUA disse que o balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos na semana passada estava equipado com ferramentas de espionagem e não meteorológicas, segundo imagens recolhidas por aviões militares norte-americanos.

O balão “tinha várias antenas, um conjunto com capacidade de recolher e geolocalizar comunicações” e “estava equipado com painéis solares suficientemente grandes para fornecer energia necessária para fazer funcionar vários sensores de recolha de informação”, afirmou um responsável do Departamento de Estado dos EUA.