O suspeito de ter atropelado várias pessoas em Vancouver, no Canadá, durante um festival, tem antecedentes policiais e terá problemas de saúde mental, tendo sido detido no local, revelou hoje a polícia.

Segundo informou a polícia, numa conferência de imprensa após o incidente, o suspeito, um homem de 30 anos, é já conhecido das autoridades por “determinadas circunstâncias” que não foram especificadas.

O jornal Vancouver Sun, citado pela agência de notícias espanhola Efe, refere que o suspeito tem problemas de saúde mental e que, quando estava a ser interrogado, pediu “desculpa” às pessoas que assistiam à cena, tendo-lhes pedido para não filmarem a sua cara com os telemóveis.

No sábado, pelas 20:00 locais (04:00 de hoje em Lisboa), na zona de Sunset on Fraser, ao volante de um jipe preto, o suspeito avançou a alta velocidade contra bancas de comida durante um festival que reúne a comunidade filipina de Vancouver, conhecido como Lapu Lapu, e que normalmente atrai grandes multidões.

O festival presta homenagem a um líder da luta anticolonialista do século XVI nas Filipinas.

Até ao momento, desconhece-se o número de mortos e feridos, mas testemunhas no local disseram ter visto vários corpos no chão antes da chegada das equipas de emergência, no meio do caos e da confusão, indicou a Efe.