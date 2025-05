Um sismo que atingiu, hoje, as ilhas gregas de Creta e Santorini, fez estados mas não há registo de feridos.

Segundo o Notícias ao Minuto, o epicentro do sismo, de magnitude 6.1 foi localizado a 82 quilómetros a nordeste da capital de Creta, Heraklion, com uma profundidade de 64 quilómetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).