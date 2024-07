A defesa civil da Faixa de Gaza informou hoje a ocorrência de um sexto ataque israelita em nove dias contra uma escola, que causou pelo menos um morto e quatro feridos.

Este ataque à escola Saladino, no bairro Al-Rimal, da cidade de Gaza, aconteceu quando o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza reviu em alta, de 15 para 22, o número de mortos causados pelo ataque da véspera contra a escola Abou Eriban, no campo de refugiados de Nousseirat, no centro do enclave palestiniano.

Um médico do hospital Al-Ahli, na cidade de Gaza, confirmou o balanço e um morto e quatro feridos fornecido pela defesa civil.

Solicitado pela AFP a comentar este ataque, o exército israelita não se pronunciou.

Cerca de 1,9 milhões de pessoas estão deslocadas na Faixa de Gaza, onde a quase totalidade das escolas se tornaram refúgio para elas.

O porta-voz da defesa civil, Mahmoud Bassal, declarou que “milhares de pessoas deslocadas” estavam refugiadas na escola Abou Eriban quando foi bombardeada no domingo e que a maior parte dos mortos eram mulheres e crianças.