Taça da Liga: V. Guimarães vence Sporting com dois golos nos descontos

O Vitória de Guimarães garantiu esta noite a passagem à final da Taça da Liga, ao vencer, de reviravolta, o Sporting por 2-1.

Em Leiria, os lisboetas adiantaram-se no marcador por intermédio de Luis Suárez, 14’. Já nos descontos da 2.º parte, os vimaranenses operaram a cambalhota non marcador com um bis de Alioune Ndoye, aos 90’+2 e 90’+11.

Os vimaranenses vão agora disputar a final agendada para sábado frente ao vencedor do encontro de amanhã entre Benfica e SC Braga.