O primeiro-ministro britânico cessante, Rishi Sunak, disse hoje que vai apresentar a demissão ao Rei Carlos II, na sequência da derrota nas eleições dos conservadores nas eleições de quinta-feira, cuja responsabilidade assumiu.

Numa declaração à porta do número 10 de Downing Street, em Londres, a residência oficial do primeiro-ministro, Sunak anunciou também que irá deixar a liderança do Partido Conservador.

Sunak pediu desculpa aos conservadores pela pesada derrota ao fim de cerca de 20 meses na chefia do Governo.

O trabalhista Keir Starmer venceu as eleições de quinta-feira com uma ampla maioria, o que permite ao Partido Trabalhista regressar ao poder após 14 anos na oposição.

Carlos III vai nomear Starmer primeiro-ministro e o líder do Partido Trabalhista irá ao fim da manhã para a residência situada de Downing Street.