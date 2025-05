O Parlamento Europeu (PE) acolhe, amanhã, o Fórum das Regiões Ultraperiféricas – POSEI, defendendo os organizadores a atualização do envelope financeiro para a agricultura e o restabelecimento do programa de compensação para as pescas.

O evento é coorganizado pelo eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral (PSD) e os representantes espanhóis Gabriel Mato (PP) e Juan Fernando López Aguilar (PSOE).

A iniciativa, defendeu Nascimento Cabral em comunicado, “surge num momento absolutamente decisivo, imediatamente antes da publicação da próxima proposta do novo Quadro Financeiro Plurianual (2028/2034)”.

O eurodeputado açoriano defendeu que “é urgente atualizar o envelope financeiro do POSEI Agricultura, que não é revisto desde 2003 e já sofreu uma depreciação superior a 40% ao longo destes anos” e, no que respeita ao POSEI Pescas, o eurodeputado apelou à necessidade de restabelecimento deste programa.

Os organizadores querem ainda a criação “de um programa tipo POSEI para os transportes que assegure boas acessibilidades de e para estas regiões, promovendo a sua integração no mercado único europeu e reforçando a sua competitividade”, salientou Nascimento Cabral.

Portugal (Açores e Madeira), Espanha e França são os Estados-membros com RUP nos seus territórios.