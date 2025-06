As equipas de socorro recuperaram 204 corpos do local do acidente do voo da Air India com destino a Londres que se despenhou hoje em Ahmedabad, no noroeste da Índia, anunciou a polícia local.

“Recuperámos 204 corpos e 41 pessoas estão atualmente a ser tratadas”, disse o chefe da polícia, GS Malik à agência de notícias France-Presse (AFP).

Malik esclareceu que o número inclui os membros da tripulação e os passageiros (242) do avião, bem como as vítimas no local onde se despenhou.

Sete portugueses figuram na lista de passageiros, segundo a Air India, bem como 169 indianos, 53 britânicos e um canadiano.

A polícia indiana tinha addmitido anteriormente que não haveria sobreviventes entre as pessoas a bordo, bem como a existência de vítimas em terra.

Uma estação de televisão indiana noticiou a morte de quatro estudantes universitários e de um médico que se encontravam num dos edifícios atingidos pelo avião, um Boeing 787-8 Dreamliner.