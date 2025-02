Uma aeronave militar sudanesa despenhou-se na cidade de Omdurman, no Sudão, provocando a morte a pelo menos 19 pessoas, informaram hoje as autoridades militares e de saúde.

A aeronave Antonov caiu na terça-feira, depois de descolar da base aérea de Wadi Sayidna, a norte de Omdurman, disseram fontes militares, num curto comunicado.

Os militares informaram ainda que no acidente morreram militares e civis, mas não revelaram quantos. Contudo, o Ministério da Saúde informou que pelo menos 19 pessoas morreram, adiantando que os corpos foram transferidos para um hospital em Omdurman, que recebeu também pelo menos cinco civis feridos.

O Sudão está em estado de guerra civil desde 2023, quando as tensões entre os militares e um grupo paramilitar, as Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês), aumentaram.

Os combates devastaram as áreas urbanas e foram marcados por várias atrocidades, incluindo violações em massa e assassinatos por razões étnicas, que constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade, especialmente na região ocidental do Darfur, de acordo com as Nações Unidas e grupos de direitos humanos internacionais.

A guerra intensificou-se nos últimos meses, com os militares a fazerem avanços constantes contra as RSF em Cartum e noutras partes do país.

As RSF, que controlam a maior parte da região ocidental do Darfur, disseram ter abatido uma aeronave militar, na segunda-feira, em Nyala, capital provincial do Darfur do Sul.