Resumimos esses projetos em que ainda vale a pena investir, apesar do momento atual de incerteza no mercado:

Mind of Pepe, um agente de IA com características de meme coin

Best Wallet é a crypto wallet inteligente em maior crescimento no mercado

Note-se que a pré-venda do Mind of Pepe já reuniu mais de $7 milhões, e que o objetivo final são $8 milhões. Estamos por isso na reta final desta pré-venda, e de acesso aos seus benefícios únicos.

A Mind of Pepe é um agente de Inteligência Artificial com características de auto-governança, permitindo interagir com dApps e participar em conversas na rede X com linguagem natural. O objetivo deste projeto é alavancar todo o potencial das LLMs e da IA para o setor das meme coins, produzindo um agente capaz de influenciar debates e de trazer influencers e notoriedade orgânica para a sua rede.

A Best Wallet é a derradeira crypto wallet do setor DeFi. Esta carteira faz frente à MetaMask porque permite um grau de interoperabilidade superior, permite ganhar dinheiro com staking, aceder a pré-vendas exclusivas e fazer a gestão inteligente do seu portfólio.

É de notar que a crypto wallet Best Wallet está a crescer em 50% todos os meses no seu número de utilizadores. Além disso estima que venha a alcançar 40% da cota de mercado do setor das crypto wallets, que está avaliado em $11 biliões.

O que tem feito corrigir o preço de Ethereum em 2025?

Já não temos como negar que o Ethereum preço tem registado sucessivas baixas que nos faz antecipar uma bear market mais prolongada. Na primeira semana de dezembro de 2024, o preço de Ethereum ainda era de $4.000 por token, mas entretanto entrou em derrocada, situando-se hoje em torno de $1.800.

As políticas erráticas de Donald Trump associadas a uma evolução técnica de preços menos favorável ajudam a explicar esta perspetiva negativa na previsão preço Ethereum. Na semana da tomada de posse de Donald Trump, ETH valorizou 20%. Novamente, no dia em que foi anunciada uma reserva estratégica de criptomoedas, ETH valorizou 17%. Mas tudo foi em vão.

A política de tarifas e a falta de medidas concretas para a sustentabilidade das criptmoedas no longo prazo tem ditado o falhanço do setor em 2025. E, neste momento, Ethereum tem de fazer pela vida se quiser aguentar o patamar dos $1.500 e até dos $1.000, no que se adivinha ser uma derrocada continuada.

Será que o preço Ethereum ainda pode entrar em bull market em 2025?

Há uma grande incógnita associada ao setor cripto neste início de 2025, apesar de os sinais técnicos não serem positivos. Será que a economia americana vai conseguir fintar um cenário recessão? Será que vai conseguir criar empregos e evitar o desemprego? E manter a inflação em baixa?

A economia americana parece estar num ponto-limite e extremo, devido às guerras comerciais abertas com os seus principais parceiros do continente americano e europeu. Porém, se até junho os indicadores económicos forem positivos, e caso a reserva de criptomoedas receba notícias positivas até lá, a bull market de Ethereum é muito possível.