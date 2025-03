Best Wallet permite gerir a wallet crypto com inteligência

A Reserva Federal Americana poderá preparar-se para definir o clima económico e financeiro dos próximos meses, com anúncios relevantes sobre as taxas de juro, acesso a crédito, e perspetivas para o mercado.

Em plena fase de expansão, a Best Wallet reporta estar a crescer em torno de 50% ao mês no seu número de utilizadores registados. Além disso, indica que até ao próximo ano espera vir a conquistar 40% da cota de mercado das cripto wallets, que está avaliado em 11 biliões de dólares.

A Best Wallet é um projeto disruptivo do setor DeFi que está a destronar a predominância que a Meta Mask recolhia até aqui . Esta carteira alavanca as funcionalidades melhores crypto wallets, faz crescer o seu dinheiro e aumenta o grau de segurança associado.

Solaxy é o projeto com maior visibilidade no momento da rede Solana, apesar de só agora ter terminado a sua pré-venda. O seu token de governança, o $SOLX, permite validar, transacionar e alojar projetos DeFi, smart contracts, e mais. É mesmo um dos candidatos a destronar Ethereum.

Mind of Pepe é um projeto único no espaço cripto, tendo sido constituído como uma meme coin que se apoia num agente de Inteligência Artificial de última geração. Este agente já consegue interagir de forma autónoma, e com linguagem natural, em redes sociais como a X. E o que é mais impressionante é que está a conseguir influenciar debates e a assumir-se como um bot de última geração.

O token de Mind of Pepe chama-se $MIND e, por estar a ser negociado ainda numa fase inicial da sua criação, poderá ser utilizado para obter recompensas de staking de 308%. De notar que o projeto ainda está em pré-venda, pelo que poderá estar a negociar aos preços mais baixos da sua história.

Qual o impacto da reunião FED nos ativos financeiros?

Tantos os criptoativos como a bolsa de valores norte-americana vai reagir de forma significativa às medidas que forem anunciadas amanhã. A política monetária dos EUA é definida na reunião FED, que por sua vez reflete os desafios e exigências do estado atual da economia norte-americana.

Liderada por Jerome Powell (alcunhado na internet como J-POW), o presidente da FED vai amanhã liderar uma conferência de imprensa em abordará os seguintes tópicos:

· Taxas de juro, esperando-se que se mantenham no intervalo dos 4,25% a 4,50%.

· Atacar o problema da crescente dívida federal, reduzindo ou eliminando os constrangimentos do chamado quantitative tightening (QT).

· A FED lançará as suas próprias projetos económicas independentes do governo, que servirão como guia para investimentos de curto e médio prazo. Quaisquer riscos sistémicos resultantes das tarifas Trump, e novas medidas de restrição de acesso a crédito, ficarão mais claros amanhã.

Qual o impacto da FED nas criptos este ano?

A decisão do FED de reduzir as taxas de juro em 0,25% para 2025 influenciou positivamente o mercado, indo de encontro ao que as bolsas esperavam. Ainda que tivesse havido vários momentos de recuperação em janeiro, fevereiro e no início de março, a verdade é que BTC tem vindo a corrigir de forma lenta até chegar aos atuais $81.000.

O interesse do setor cripto nas decisões da FED passa também pela abordagem das políticas monetárias ao anúncio de uma reserva de criptomoedas anunciado por Trump. Qualquer comentário positivo ou negativo sobre este tema, feito por J-POW, terá um efeito importante que poderá relançar a bull run ou confirmar uma bear season.

Devemos por isso estar atentos ao dia de amanhã para percebermos qual a saúde dos mercados e o que se espera deles nos próximos meses.

Relação entre taxas de juro e preços das criptomoedas hoje

Comprar criptomoedas hoje deve ter em consideração as taxas de juro que serão anunciadas regularmente pela FED. Em geral, a dinâmica de preços segue estes princípios:

· Quando a FED aumenta as taxas de juro, o crédito fica mais caro e os investidores tendem a sair dos criptoativos para comprar ativos mais seguros como o Ouro.

· Quando a FED baixa as taxas de juro, o crédito é mais barato e os mercados financeiros como as criptomoedas e a bolsa tendem a valorizar.

Em geral, estes aspetos poderão relançar os preços das criptomoedas amanhã:

· Se Jerome Powell anunciar corte antecipado de taxas de juro.

· Se houver declarações que a inflação está sob controlo e os números do emprego também.

· Se for reduzido o chamado “Quantitative Tightening”.