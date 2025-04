Vários estabelecimentos prisionais franceses foram alvo de incêndios de veículos e de disparos de armas automáticas “numa tentativa de intimidação” na noite de segunda-feira, afirmou hoje o ministro da Justiça, Gérald Darmanin.

“A República Francesa está a enfrentar o problema do tráfico de droga e está a tomar medidas que irão perturbar profundamente as redes criminosas. Está a ser desafiada e será firme e corajosa”, disse Gérald Darmanin na rede social X, anunciando que se deslocará durante a tarde à prisão de Toulon, no sudeste de França, que foi alvo de disparos de armas automáticas, para dar o seu apoio aos agentes.

Segundo uma fonte próxima do caso, “tudo isto parece estar coordenado e claramente ligado à estratégia antidroga do ministro”, já que foram encontrados ‘slogans’ anarquistas em alguns sítios.

Desde a sua nomeação, Gérald Darmanin declarou a sua intenção de colocar os 100 maiores traficantes de droga em regime de isolamento numa prisão de alta segurança.

A Assembleia Nacional francesa está também a examinar atualmente uma lei destinada a “tirar a França da armadilha do tráfico de droga”, que inclui a criação de uma Procuradoria Nacional contra a Criminalidade Organizada (Pnaco).

De acordo com um comunicado de imprensa do sindicato prisional FO Justice, “foram queimadas viaturas, incendiadas portas de entrada e até disparos de armas pesadas”.

Os disparos foram dirigidos contra o pessoal, mas nenhum agente foi ferido fisicamente, segundo o sindicato da justiça Ufap-Unsa, citado pela rádio francesa Ici, que também defendeu perante a agência noticiosa France-Presse “uma ação coordenada dos ministros da Justiça e do Interior”.

Em Luynes (noroeste), foram queimados veículos no parque de estacionamento da prisão, tal como em Valence (sudeste), onde um indivíduo numa ‘scooter’ incendiou carros em frente à prisão.

Na prisão de Villepinte, na região parisiense, as imagens de videovigilância mostraram que dois indivíduos entraram na prisão através de um monte de terra, incendiaram um veículo cada um e o terceiro foi atingido por um rastilho de fogo.

De acordo com outra fonte policial, as prisões de Nanterre (região parisiense), Aix-Luynes (sudeste) e Valence (sudeste) foram igualmente afetadas por incêndios de veículos.

Na penitenciária de Toulon-La Farlède, foram encontrados 15 buracos de balas na porta da prisão após um “ataque com uma arma pesada do tipo Kalashnikov”, declarou o sindicato FO Justice na rede social X.

No domingo à noite, também se registaram incêndios no parque de estacionamento da Escola Nacional de Administração Penitenciária (Enap) e no centro penitenciário de Réau, na região parisiense, segundo fontes próximas do caso.

“Estes atos criminosos são um ataque frontal à nossa instituição, contra a República e contra os agentes que a servem diariamente”, denunciou a FO Justice, exigindo “uma resposta forte, imediata e inequívoca do Estado”.