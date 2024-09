A Polónia realizou hoje um funeral de Estado para cerca de 700 vítimas do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, evento que contou com representantes do Governo e familiares das vítimas, executadas em massa durante a ocupação da Alemanha.

A cerimónia, que contou também com a presença de altos funcionários do Instituto Nacional da Memória (IPN), teve lugar na cidade de Chojnice, no norte da Polónia, onde os restos mortais das vítimas foram colocados em 188 pequenos caixões.

Todas as vítimas eram civis assassinados às mãos dos nazis entre 1939 e 1945, no que historicamente foi apelidado de Vale da Morte.

Foram precisamente os investigadores do IPN que levaram à descoberta de quatro valas comuns perto da cidade, o que levou à exumação dos corpos entre os anos de 2021 e 2024.

Os historiadores salientam que unidades da Schutzstaffel (SS), a principal força militar e ideológica de elite nazi, assassinaram cerca de 200 civis, incluindo padres, professores, polícias e altos funcionários, após a invasão alemã da Polónia.

Outros 500 foram executados em janeiro de 1945, antes de as forças alemãs se retirarem à medida que o Exército Vermelho avançava.

Quase 120 vítimas destas execuções foram identificadas graças a objetos pessoais.

Estima-se que seis milhões de pessoas perderam a vida na Polónia durante a Segunda Guerra Mundial e Varsóvia, a capital do país, foi completamente destruída.