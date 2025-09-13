PM francês vai retirar medida do antecessor de supressão de feriados

O novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou hoje que vai manter dois feriados que o antecessor François Bayrou previa retirar no próximo ano.
Lecornu disse que não quer “prejudicar quem trabalha”, e, por isso, decidiu “retirar a supressão de dois feriados”, numa entrevista publicada nos jornais regionais Ouest-France, La Voix du Nord e Sud-Ouest, citada pela agência de notícias EFE.
O chefe do Governo, que assumiu o cargo há três dias, em substituição de François Bayrou, que apresentou a demissão depois de a Assembleia Nacional ter chumbado uma moção de confiança devido ao plano de austeridade para 2026, anunciou também a intenção de falar com o Partido Socialista (PS), o Partido Comunista Francês (PCF) e Os Verdes, mas não com A França Insubmissa (LFI, na sigla em francês).
“Quero um debate parlamentar moderno, franco e de alto nível (...) com a esquerda republicana, cujos valores conhecemos e que se deve libertar de A França Insubmissa, que se exclui do debate e prefere a desordem. Isso será difícil, mas necessário para dar um orçamento ao país”, argumentou.
Já em relação ao partido de extrema-direita União Nacional (RN, na sigla em francês) de Marine Le Pen, o novo primeiro-ministro mostrou abertura para falar com os deputados.
“Se me perguntarem se devemos chegar a um acordo político com a RN, a resposta é claramente não. No entanto, recusar dialogar com os deputados eleitos por um terço do povo francês não faz sentido”, disse.
O partido de Marine Le Pen foi fundamental para a queda dos recentes governos de Michel Barnier e Bayrou.
O Presidente francês, Emmanuel Macron, já nomeou sete primeiros-ministros desde que assumiu o cargo em 2017, quatro deles nos últimos dois anos.
Devido a esta instabilidade, que já levou à realização de duas greves nacionais este mês, as condições de financiamento do Estado francês têm vindo a deteriorar-se.
Na sexta-feira, a agência de notação Fitch anunciou um corte de um nível na classificação da dívida do país, o que pode prejudicar o acesso aos mercados.
Lecornu realizou a primeira viagem oficial como primeiro-ministro à cidade de Mâcon, situada no centro-leste de França.
Com esta viagem à França rural, com dificuldade em atrair médicos, o primeiro-ministro tentou abordar uma das preocupações do eleitorado francês: o acesso aos cuidados de saúde.
Durante a viagem, Lecornu anunciou o primeiro grande projeto fora do orçamento: a criação de uma rede nacional de saúde com uma ampla cobertura para que os franceses possam ter acesso a cuidados médicos em 30 minutos.
