PM espanhol elogia Keir Starmer por papel decisivo no acordo sobre Gibraltar

O primeiro-ministro espanhol elogiou o impulso dado pelo homólogo britânico ao acordo sobre o estatuto de Gibraltar pós-Brexit alcançado por Espanha, Reino Unido e UE, durante um encontro em Londres.

Numa declaração ao lado de Keir Starmer, depois de chegar a Downing Street, Pedro Sánchez destacou a relevância desse acordo, que qualificou de feliz, e a liderança do líder do governo britânico e Starmer para que pudesse ser concluído com sucesso.

O texto definitivo desse acordo está a ser finalizado por Bruxelas, e Espanha e o Reino Unido esperam que esteja pronto em outubro para ser ratificado em dezembro.

Se os prazos forem cumpridos, os dois países pretendem eliminar em janeiro a passagem fronteiriça física entre o município espanhol de La Línea de la Concepción e o território britânico, eliminando barreiras e controlos tanto para pessoas como para mercadorias.

Sanchéz encontra-se em Londres para uma reunião para abordar diversos assuntos da relação bilateral e outras questões, como as guerras na Ucrânia e em Gaza.

Após o encontro, ambos vão presidir à assinatura de um acordo para selar uma relação de cooperação estratégica bilateral em áreas como a economia, a igualdade de género, o desenvolvimento sustentável e a transição verde e energética

Esta é a primeira reunião institucional entre os chefes de governo britânico e espanhol desde 2018.

Posteriormente, vão juntar-se a uma mesa redonda empresarial com representantes de empresas dos dois países, que será liderada pelo ministro da Economia espanhol, Carlos Cuerpo, e a ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves.