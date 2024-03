Pentágono diz que Huthis estão por detrás de pelo menos 50 ataques a navios na costa do Iémen

Uma alta responsável do Pentágono declarou hoje que os rebeldes iemenitas Huthis estão por detrás de pelo menos 50 ataques a navios ao largo da costa do Iémen desde o outono passado.

O grupo rebelde, apoiado pelo Irão, realiza desde novembro de 2023 ataques a navios que considera ligados a Israel, afirmando agir em solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza, onde as forças israelitas travam desde 07 de outubro uma guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas, em retaliação ao ataque por este efetuado nesse dia em território israelita.

“No mar Vermelho, os Huthis têm tentado perturbar essa rota fundamental para o comércio mundial com pelo menos 50 ataques” a navios mercantes desde o outono, declarou a secretária adjunta da Defesa norte-americana, Celeste Wallander, numa audição no Congresso.

Os ataques dos Huthis perturbaram em grande medida o comércio marítimo internacional, cuja passagem pelo mar Vermelho e pelo canal do Suez é uma via essencial.

Em resposta, os Estados Unidos, que apoiam Israel, criaram em dezembro uma força multinacional de proteção marítima no mar Vermelho e efetuaram, com a ajuda do Reino Unido, ataques contra os Huthis no Iémen.