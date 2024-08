Pelo menos duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas no desabamento de um hotel no município alemão de Krov, segundo um novo balanço das autoridades locais, que informaram que ainda há pessoas debaixo dos escombros.

Jorg Teusch, inspetor de incêndios e catástrofes do distrito de Bernkastel-Wittlich, onde se situa Kröv, detalhou que os mortos são um homem e uma mulher, enquanto três pessoas que ainda se encontravam debaixo dos escombros poderiam estar gravemente feridas.

Entre as pessoas resgatadas até ao momento, quatro tinham ferimentos ligeiros, acrescentou o responsável, destacando o cuidado necessário nos trabalhos de resgate porque a estrutura do edifício pode ruir.

Teusch notou que a operação de retirada das pessoas pode demorar entre duas a três horas.

De acordo com um comunicado da polícia, o incidente ocorreu quando 14 pessoas se encontravam no interior do edifício.

Cinco pessoas conseguiram sair do edifício do hotel sem ferimentos, enquanto outras nove ficaram sob os escombros, segundo as autoridades, que indicaram que as razões para o incidente ainda não foram esclarecidas.

De acordo com Jorg Teusch, entre os soterrados havia uma família com uma criança de dois anos, que está entre os que já foram resgatados.

Um total de 31 pessoas foram retiradas da área próxima do hotel, segundo a polícia, que afirmou ter enviado para o local uma equipa de 250 agentes, pessoal médico e especialistas.

Localizada no sudoeste da Alemanha, Kröv é conhecida por ser uma estância de férias e conta com pouco mais de 2.000 habitantes.