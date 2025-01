Pelo menos cinco mortos na pior tempestade de neve em décadas nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos últimos dias nos Estados Unidos devido à tempestade de inverno que atinge vários estados, com fortes nevões e temperaturas abaixo de zero a afetar milhões de norte-americanos.

Pelo menos uma pessoa morreu no Missouri, um dos estados mais afetados pelos ventos gelados, enquanto outras 38 ficaram feridas nos 436 acidentes rodoviários registados no último relatório das autoridades.

Duas outras pessoas morreram no último fim de semana no estado do Kansas, quando o veículo em que viajavam se despistou.

De acordo com as autoridades rodoviárias do Kansas, os ocupantes do veículo não usavam cinto de segurança e foram projetados do veículo.

Outra pessoa foi encontrada morta na segunda-feira em frente a uma paragem de autocarro em Houston, Texas, segundo a estação norte-americana NBC News.

Na Virgínia, onde 300 acidentes rodoviários foram relatados nas últimas horas, as autoridades alertaram os habitantes para evitar conduzir em grandes partes do estado.

Pelo menos um condutor morreu, de acordo com relatos da imprensa local.

A tempestade atinge com mais força Kentucky, Indiana, Virgínia, Virgínia Ocidental, Illinois e Missouri, onde foi declarado estado de emergência, levando ao encerramento de escolas e atividades não essenciais.

Mais de 60 milhões de norte-americanos foram afetados por esta tempestade, que causou cancelamentos de milhares de voos e cortes de energia em alguns locais.

O último relatório do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) prevê “uma ligeira nevasca no oeste do Texas antes de uma tempestade mais significativa” esperada para quinta-feira. O mesmo serviço meteorológico levantou os alertas de neve na Costa Leste, que afetou mais de 60 milhões de pessoas desde domingo.

A tempestade, uma das piores registadas no sul dos Estados Unidos da América (EUA), deverá continuar a afetar o Arkansas e Oklahoma e a avançar em direção ao centro e oeste do país, afetando o sul da Califórnia com ventos fortes.

“Ventos fortes e baixa humidade relativa produzirão condições climáticas críticas e extremamente críticas no sul da Califórnia até quinta-feira”, indicou ainda o NWS.