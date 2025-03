Pelo menos 18 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de tornados e tempestades violentas no centro e sul dos Estados Unidos, anunciaram hoje as autoridades locais.

As autoridades do estado do Missouri confirmaram 11 mortes relacionadas com a tempestade, numa declaração na rede social X, acrescentando que estavam “a trabalhar incansavelmente para ajudar os necessitados e para avaliar os danos”.

Seis das 11 pessoas morreram no condado de Wayne, três no condado de Ozark, uma no condado de Butler e uma no condado de Jefferson, disseram as autoridades, referindo-se a “tornados, trovoadas e granizo de grandes dimensões”.

O governador do Missouri, Mike Kehoe, declarou o estado de emergência no seu estado na sexta-feira, antecipando os tornados que se avizinham.

Mais a sul, no Texas, as autoridades locais disseram à agência de notícias francesa AFP que quatro pessoas tinham morrido em acidentes de viação ligados às tempestades de poeira e aos incêndios, que reduziram consideravelmente a visibilidade nas estradas.

No estado vizinho do Arkansas, três pessoas morreram e 29 ficaram feridas.

Para hoje estão previstos outros tornados, nomeadamente no Louisiana, Mississippi e Tennessee.