Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas hoje, depois de o autocarro em que viajavam ter capotado, na província de Fars, no sul do Irão.

O chefe das urgências de Fars, Masud Abed, anunciou a morte de 15 pessoas e disse que 27 feridos foram transferidos para vários hospitais, segundo informou a agência IRNA, citada pela EFE.

O responsável disse que o acidente foi registado às 11:05 de hoje do horário local (08:35 em Lisboa), na estrada entre as cidades de Firuzabad e Kavar, localizadas na província de Fars.

As autoridades ainda não sabem o motivo do acidente.

Os acidentes rodoviários são muito comuns no Irão, onde a taxa de mortalidade rodoviária é uma das mais elevadas do mundo, com uma média de 20 mil mortes por ano.

Muitos dos acidentes devem-se às más condições das estradas, ao mau estado dos veículos e ao incumprimento das regras de trânsito por parte dos condutores.