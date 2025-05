O número de pedidos de asilo nos países da União Europeia (UE) baixou em fevereiro deste ano para 59.085, um decréscimo de 23% em comparação com o mês homólogo de 2024, anunciou hoje o Eurostat.

De acordo com o Gabinete de Estatística da UE, 59.085 pessoas de países de fora do bloco político-económico pediram asilo em fevereiro de 2025, abaixo dos 77.170 que tinham requerido o estatuto de proteção internacional no mesmo mês em 2024 e menos 12% em comparação com janeiro deste ano (66.800).

O Eurostat dá conta de que em fevereiro deste ano 7.630 pessoas voltaram a pedir asilo internacional em países da União Europeia, depois da rejeição do primeiro requerimento – menos 6% em comparação com janeiro de 2025, mas um aumento em relação a fevereiro do ano anterior (7.175).

A maior parte dos requerentes de asilo em fevereiro de 2025 são cidadãos venezuelanos (8.345), afegãos (5.610) e sírios (4.630).

Espanha (12.805), Alemanha (11.185) e França (10.725) receberam 77% do total de pedidos de asilo.

Os dados do Eurostat sobre Portugal indicam apenas que o país recebeu 160 pedidos de asilo em fevereiro deste ano.

Do total de 59.085 requerimentos para proteção internacional, 1.720 foram de menores sem acompanhamento, a maioria da Síria (300), Afeganistão (210) e Egito (200).

A Alemanha recebe a maior parte destes pedidos (575), Espanha recebeu 330 e a Grécia 245.