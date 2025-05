A pista do aeroporto de Charleroi, na Bélgica, foi temporariamente encerrada devido a uma ameaça de bomba, anunciou hoje aquela infraestrutura aeroportuária.

De acordo com um comunicado, a pista do aeroporto de Charleroi, o segundo que serve a região de Bruxelas, na Bélgica, está encerrado desde as 11:00 locais (10:00 em Lisboa) por causa de “uma ameaça de bomba que desencadeou a aterragem do avião”.

“Foi instalado um perímetro de segurança à volta da aeronave, levando ao encerramento da pista e, por isso, à interrupção das operações. As autoridades relevantes tomaram conta da ocorrência”, acrescentou o aeroporto na nota divulgada.