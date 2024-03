O número de mortos na sequência do ciclone Gamane, que atingiu Madagáscar na quarta-feira, subiu para 18, com casas arrastadas e mais de 20.000 pessoas deslocadas, anunciaram hoje as autoridades.

Ventos violentos derrubaram árvores e torrentes de água invadiram aldeias quando o ciclone, que inicialmente se esperava que passasse ao largo da ilha do Oceano Índico, no leste da África Austral, mudou de rota e atingiu o norte na quarta-feira.

De acordo com as estatísticas publicadas na sexta-feira pelo Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Catástrofes (GNGRC), 18 pessoas morreram (contra 11 no relatório anterior), 20.737 foram deslocadas e 5.371 casas foram afetadas.

Por causa das inundações, “não temos nada para comer” e “os nossos filhos estão doentes por causa da água suja”, disse à AFP Pasy, um habitante da região de Sava, no nordeste da ilha.

“Estamos a pedir ajuda”, acrescentou, pingando da chuva, enquanto os habitantes se ajudavam uns aos outros a sair da água profunda que jorrava e que, para alguns, chegava mesmo abaixo do pescoço, carregando os últimos pertences que tinham conseguido salvar.

Muitas estradas e pontes ficaram inundadas e isoladas do resto do mundo. Segundo as autoridades, algumas pessoas morreram afogadas e outras morreram devido ao desabamento de casas ou à queda de árvores.

“Não temos nada para comer. Todas as nossas reservas de carvão estão inundadas e os sacos de arroz foram levados pela água. Não sabemos o que fazer”, disse Fregin, um comerciante local.

O ciclone deslocou-se lentamente, o que amplificou os seus efeitos destrutivos.

“É raro haver um ciclone como este. O seu movimento é quase estacionário”, disse à AFP o general Elack Andriakaja, diretor-geral do GNGRC, na quinta-feira.

“Quando para num local, devasta todas as infraestruturas. E isso tem consequências graves para a população”, com “grandes inundações”, acrescentou.

Gamane foi atualizado para tempestade tropical e deverá deixar a ilha na tarde de sexta-feira, segundo os meteorologistas. A época de ciclones no sudoeste do Oceano Índico dura normalmente de novembro a abril, com a passagem de uma dúzia de tempestades por ano.