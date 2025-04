A próxima ronda de negociações sobre o programa nuclear de Teerão, entre o Irão e os Estados Unidos, terá lugar no sábado, em Roma, anunciaram hoje fontes diplomáticas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Caspar Veldkamp, adiantou, numa reunião da União Europeia, que as negociações teriam lugar em Roma.

“A segunda ronda de negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos está marcada para sábado na capital italiana”, confirmaram também duas fontes diplomáticas sediadas em Roma, citadas pela agência de notícias francesa AFP

Durante esta semana, as negociações de sábado serão discutidas em Moscovo, onde estará o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, o que, segundo o porta-voz iraniano, já estava planeado.

A Rússia é um dos principais aliados do Irão e os dois países assinaram um Acordo de Parceria Estratégica Abrangente em janeiro, que não constitui uma aliança militar.

Irão e EUA tiveram no sábado passado o seu primeiro encontro indireto, numa “atmosfera construtiva” em Omã, a propósito das capacidades nucleares iranianas.

Ao mesmo tempo, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, viajará nos próximos dias para o Irão.

No início de março, Grossi exigiu “medidas e respostas concretas” ao Irão o mais rapidamente possível, dado o rápido progresso do seu programa nuclear, especificamente a sua produção de urânio altamente enriquecido, até 60%, um nível muito próximo do necessário para fabricar bombas atómicas.

Desde que regressou à presidência dos EUA, Donald Trump insiste em negociar com o Irão sobre o seu programa nuclear, ameaçando lançar uma ação militar contra os iranianos se não for alcançado um acordo.

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump retirou os Estados Unidos do acordo de 2015, assinado entre o Irão e cinco potências mundiais, que estabelecia limites rigorosos às atividades nucleares de Teerão em troca do alívio das sanções.

Desde então, o Irão enriqueceu urânio muito para além dos limites permitidos pelo antigo acordo e conta agora com 274 quilos de urânio enriquecido com 60% de pureza, próximo dos 90% de grau militar, de acordo com a AIEA.