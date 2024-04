O Comité de Investigação da Rússia (COR) prolongou hoje a investigação sobre a morte do líder opositor Alexey Navalny na prisão em fevereiro passado, pela qual a sua família e o Ocidente responsabilizam diretamente o Kremlin.

Os investigadores vão continuar os seus inquéritos durante mais dez dias, de acordo com a notificação do comité no Okrug Autónomo de Yamalo-Nenets, no Círculo Polar Ártico, onde Navalny morreu.

“De momento, não há informações do Estado sobre as causas da morte de Navalny”, comentou Ivan Zhdanov, o braço direito de Navalny, no seu canal Telegram, onde publicou o documento.

Inicialmente, a comissão recusou-se a abrir um processo penal pela morte súbita da figura da oposição, que tinha sido transferida para a prisão de Polar Wolf em dezembro, depois de ter lançado uma campanha contra a reeleição do Presidente russo Vladimir Putin.

De acordo com a nota oficial, assinada pelo major da justiça Alexandr Varapayev, a decisão foi anulada e o inquérito reaberto a 21 de março.

Foi Varapayev quem pressionou a mãe de Navalny a aceitar enterrar o filho em segredo, o que ela recusou categoricamente.

“Já tivemos outros casos em que pessoas morreram (na prisão). Acontece, e não é raro”, afirmou Putin após a sua reeleição em 17 de março.

Putin, que pela primeira vez pronunciou o apelido do seu inimigo número um, disse na altura que tinha aprovado a troca de Navalny dias antes da sua morte.

“Acreditem em mim ou não. O homem que falou comigo ainda não tinha terminado a frase e eu já tinha dito: concordo. Mas infelizmente, o que aconteceu, aconteceu”, disse.

Navalny explicou que alguém de fora da administração presidencial - os aliados de Navalny mencionaram o magnata Roman Abramovich - se ofereceu para trocar o líder da oposição por russos presos em países europeus.

Os aliados da oposição afirmam que foi Putin quem decidiu, à última hora, torpedear a troca, que também incluía cidadãos norte-americanos.

“A 16 de fevereiro de 2024, Vladimir Putin matou Alexei Navalny. Matou-o de forma vil e cobarde numa remota prisão siberiana, onde Navalny foi isolado do resto do mundo, isolado da sua família e dos seus entes queridos, morto à fome e torturado”, denunciaram.

Navalny, de 47 anos, passou um terço da sua pena de três anos em confinamento solitário desde o seu regresso a Moscovo em 2021.

Dezenas de milhares de russos assistiram ao funeral do líder da oposição em Moscovo no início de março, no maior protesto contra a repressão do Kremlin e a guerra na Ucrânia desde o seu início em fevereiro de 2022.