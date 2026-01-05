Ruben Amorim deixou o cargo de treinador principal do Manchester United

A declaração oficial do clube Inglês foi conhecida esta manhã, com o Manchester United, sexto da Premier League, a referir que “tomou a decisão no momento certo para fazer uma mudança”. Isso dará ao clube “a melhor oportunidade de alcançar a melhor posição possível na Premier League”, adianta ainda o clube, em comunicado oficial.
O clube agradece a Ruben Amorim a “sua contribuição e deseja-lhe tudo de bom para o futuro”.
Darren Fletcher comandará a equipa contra o Burnley na quarta-feira.
Não choraremos Maduro. Pelo contrário. O chavismo, regime autoritarista, típico do fascismo tropical, repressivo, violento, predador das riquezas do país,...
Imaginemos um bairro antigo. Não é um bairro perfeito, mas é um bairro organizado. Há regras básicas, um entendimento comum e uma memória coletiva de algo...
Leandro Silva era, até há bem pouco tempo, um perfeito desconhecido. Pelo menos para mim era... A única vez que me tinha cruzado com ele foi no Mercado...
A paz é um conceito amplamente debatido, no entanto, é raramente compreendido na sua dimensão. Muitas vezes, é vista apenas como a ausência de conflitos...
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Foram abertas as candidaturas aos apoios prestados pela Câmara Municipal da Ribeira Brava para o associativismo e para as ̧̃ (), estando abertas até...
A Marginal da Calheta foi hoje reaberta ao público, para a circulação rodoviária e pedonal, após uma intervenção na zona. O executivo municipal, em nota...
O tradicional evento dos Cantares de Reis, na Ponta de Sol, decorre hoje, a partir das 21h45.
Esta iniciativa, que já decorre há mais de 20 anos, organizada...
A associação Garouta do Calhau irá promover, amanhã, o ‘Cantar dos Reis’, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, pelas 10h30.
Nesta iniciativa irão...
A equipa da candidatura de António Filipe à Presidência da República irá realizar, amanhã, pelas 12h30, uma inciativa junto à Empresa Horários do Funchal...
Gorete Silva apresenta, na próxima sexta-feira, no CACI-Camacha (Centro de Atvidades e Capacitação para a Inclusão), o livro “Sei que tenho coisas para...
O partido Nova Direita, em comunicado, expressou o desejo de ver público o parecer dado sobre o Subsídio Social de Mobilidade, considerando de grande “importancia...
O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo leva esta semana ao plenário da Assembleia Legislativa da Madeira dois Projetos de Decreto Legislativo Regional...
O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira passou a contar com 78 novos médicos internos. A cerimónia de receção dos profissionais decorreu esta...
“Os próximos passos envolvem um diálogo com vista a uma transição democrática, que deve incluir Edmundo González e María Corina Machado”.