Ruben Amorim deixou o cargo de treinador principal do Manchester United

    Ruben Amorim deixou o cargo de treinador principal do Manchester United
    Ruben Amorim deixou de treinar O manchester united na Premier League. ADAM VAUGHAN / EPA
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
05 Janeiro 2026
10:31
A declaração oficial do clube Inglês foi conhecida esta manhã

A declaração oficial do clube Inglês foi conhecida esta manhã, com o Manchester United, sexto da Premier League, a referir que “tomou a decisão no momento certo para fazer uma mudança”. Isso dará ao clube “a melhor oportunidade de alcançar a melhor posição possível na Premier League”, adianta ainda o clube, em comunicado oficial.

O clube agradece a Ruben Amorim a “sua contribuição e deseja-lhe tudo de bom para o futuro”.

Darren Fletcher comandará a equipa contra o Burnley na quarta-feira.

