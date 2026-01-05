Ruben Amorim deixou o cargo de treinador principal do Manchester United

A declaração oficial do clube Inglês foi conhecida esta manhã

A declaração oficial do clube Inglês foi conhecida esta manhã, com o Manchester United, sexto da Premier League, a referir que “tomou a decisão no momento certo para fazer uma mudança”. Isso dará ao clube “a melhor oportunidade de alcançar a melhor posição possível na Premier League”, adianta ainda o clube, em comunicado oficial.

O clube agradece a Ruben Amorim a “sua contribuição e deseja-lhe tudo de bom para o futuro”.

Darren Fletcher comandará a equipa contra o Burnley na quarta-feira.