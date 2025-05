O multimilionário Elon Musk recusou hoje responder a uma pergunta sobre um artigo The New York Times que o acusa de ter consumido todo o tipo de drogas durante a campanha eleitoral do atual presidente, Donald Trump.

“O New York Times é a mesma publicação que ganhou um prémio Pulitzer por notícias falsas sobre o Russiagate?”, ripostou Musk, questionado sobre o tema durante uma conferência de imprensa, ao lado de Trump, numa referência às alegações de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

Musk, que na quarta-feira anunciou a sua saída do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), garantiu que continuará a ser um “amigo e conselheiro” do chefe de Estado norte-americano.

“Se houver algo que o presidente queira que eu faça, estou ao seu dispor”, afirmou, sublinhando que a equipa do DOGE “está a fazer um trabalho incrível”.

“Este não é o fim do DOGE, mas sim o início”, acrescentou o empresário, manifestando a expectativa de que, “com o tempo”, se possam alcançar cortes na despesa pública na ordem de mil milhões de dólares, uma promessa que, porém, não conseguiu cumprir.

Donald Trump, por sua vez, defendeu que Musk teve de exercer o seu papel “contra ventos e marés”.

“É uma pena, porque é um patriota extraordinário. A boa notícia é que 90% do país sabe disso, valoriza e aprecia verdadeiramente o que ele fez”, declarou Trump.

O presidente norte-americano não poupou elogios ao fundador da Tesla, dizendo que este suportou “abusos, calúnias, mentiras e ataques escandalosos”.

“Ele mudou mesmo a forma de pensar de muita gente”, frisou Trump, garantindo ainda que Musk “não está a sair do Governo”, mas sim que “vai e vem”.

O empresário sul-africano anunciou, na quarta-feira, o fim da sua passagem como “funcionário especial do Governo” dos Estados Unidos, apenas um dia depois de ter manifestado “desilusão” com a proposta de reforma fiscal apresentada por Trump, por considerá-la insuficiente.