A ministra da Economia da Alemanha, Katherina Reiche, apelou hoje a que sejam encontradas soluções para as tensões comerciais com os Estados Unidos da América, durante a sua visita ao país.

“Precisamos de parceiros fortes e confiáveis, e é exatamente isso que a Europa e os Estados Unidos representam um para o outro. Por isso é tão importante que encontremos soluções para as questões comerciais”, disse Reiche num comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Economia alemão.

A ministra alemã realiza a sua primeira visita aos Estados Unidos desde que assumiu o cargo no Governo do chanceler Friedrich Merz. Esta visita segue-se à que Merz fez no início deste mês aos EUA.

A visita de Reiche estende-se até sábado e será focada nas relações comerciais, num contexto marcado pelas tensões comerciais entre os parceiros transatlânticos após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter ameaçado com mais tarifas sobre os produtos europeus.

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Alemanha, que é a terceira maior economia do mundo e a maior da Europa.

Em 2024, o comércio entre os dois países atingiu 253 mil milhões de euros.