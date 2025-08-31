Milhares de motociclistas demonstram apoio a Maduro

Milhares de motociclistas percorreram as ruas de Caracas, capital da Venezuela, numa demonstração de apoio a Nicolás Maduro.

Aconteceu num momento em que os Estados Unidos estão a enviar navios de guerra para as Caraíbas a pretexto do combate ao narcotráfico internacional.

A Casa Branca anunciou, na semana passada, o envio de três contratorpedeiros para as costas da Venezuela. Na terça-feira, um responsável dos EUA, que pediu para não ser identificado, disse à AFP que o Presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu enviar também o USS Lake Erie e o submarino de ataque nuclear USS Newport.

Washington e Caracas estão em conflito há vários anos, e Donald Trump veio acentuar a pressão sobre o homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, cuja reeleição em julho de 2024 não foi reconhecida pelos Estados Unidos, que na altura eram liderados pelo democrata Joe Biden.

O Governo venezuelano advertiu os EUA que um ataque à Venezuela será uma “calamidade” e um “pesadelo” para o país que enviou forças militares para as Caraíbas, numa alegada operação contra o narcotráfico.