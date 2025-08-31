Milhares de motociclistas demonstram apoio a Maduro

Milhares de motociclistas percorreram as ruas de Caracas, capital da Venezuela, numa demonstração de apoio a Nicolás Maduro.
Aconteceu num momento em que os Estados Unidos estão a enviar navios de guerra para as Caraíbas a pretexto do combate ao narcotráfico internacional.
A Casa Branca anunciou, na semana passada, o envio de três contratorpedeiros para as costas da Venezuela. Na terça-feira, um responsável dos EUA, que pediu para não ser identificado, disse à AFP que o Presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu enviar também o USS Lake Erie e o submarino de ataque nuclear USS Newport.
Washington e Caracas estão em conflito há vários anos, e Donald Trump veio acentuar a pressão sobre o homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, cuja reeleição em julho de 2024 não foi reconhecida pelos Estados Unidos, que na altura eram liderados pelo democrata Joe Biden.
O Governo venezuelano advertiu os EUA que um ataque à Venezuela será uma “calamidade” e um “pesadelo” para o país que enviou forças militares para as Caraíbas, numa alegada operação contra o narcotráfico.
Eu ia jurar que, de 16 de julho até hoje, a justiça estava fechada para balanço. 1 mês e meio. Para uns é um exagero. Para outros é o merecido descanso....
Quando soube que ia para a Bolívia trabalhar, a primeira coisa de que me alertaram foi: “cuidado com o mal de altura!” O mal de altura, conhecido como...
O que leva alguém que se diz chocado com um vídeo chocante a partilhar o choque?
À partida terá chamado a si um direito de justiça e um dever de cidadania....
Luís de Camões, viveu pobre e assim morreu, e apenas após a sua morte, é que foi reconhecido como o nome maior da literatura Portuguesa.
A abundância do...
No podcast “Geração de 60” Miguel Monjardino relembrou a importância das ciências sociais - a filosofia, a história, a sociologia, a ciência política,...
DO FIM AO INFINITO
Vou escrever uma história maravilhosa sobre esta fotografia, dizia o jovem Artur, sempre num tom embriagado e cheio de esperança. Parece que ainda o oiço....
I. A seriedade dos “silly”
Infelizmente, a crónica estival não pode furtar-se à gravidade do infortúnio recente em Machico, cujas imagens de violência...
Francisco Sá Carneiro considerava prioritária para o País, uma alteração pacífica do Sistema Político da Constituição de 1976, através de uma sua revisão...
Lá em casa havia uma gaveta na cozinha que não se abria todos os dias. Ficava ali, discreta, ao lado da pia. Lá dentro guardavam-se coisas antigas: panos...
A violência, em qualquer forma, deve merecer o repúdio e veemente condenação da sociedade no seu todo.
Mas há, em particular, um tipo de violência, a doméstica,...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
Três pessoas detidas, dois veículos apreendidos e 39 contraordenações é o resultado da operação de fiscalização rodoviária realizada hoje na Ponte 25...
As novas turbinas eólicas que chegaram a Cabo Verde são cinco vezes mais potentes que as existentes, geram energia mesmo com ventos fracos e devem começar...
O primeiro-ministro afirmou hoje que se opôs ao acesso público de “dados pessoais sensíveis” sobre seis imóveis urbanos da sua residência e família, e...
O plano pós-guerra dos Estados Unidos para Gaza prevê a deslocação de toda a população do território palestiniano, que ficaria sob administração norte-americana...
Pelo menos 11 funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iémen foram detidos pelos huthis em Sana e em Hodeida, cidades que são controladas...
O governador de Illinois, J.B. Pritzker, manifestou-se hoje convicto de que a administração norte-americana liderada por Donald Trump planeia “uma invasão...
A falta de mão-de-obra foi esta tarde assinalada pelo secretário regional da Economia como “o maior problema da ilha dourada”.
”Há investidores e não há...
O Benfica venceu hoje em casa do Alverca por 2-1, em jogo a contar para quarta jornada da I Liga de futebol nacional.
Um pedido de socorro levou esta tarde os Bombeiros Sapadores do Funchal ao hipermercado dos Viveiros.
