Cerca de 50 imigrantes, entre os quais várias mulheres, tentaram entrar em Ceuta a nado na madrugada de hoje e durante toda a manhã, de acordo com as autoridades locais.

Os imigrantes entraram na água a partir das margens de Castillejos, uma localidade marroquina a cerca de dois quilómetros da alfândega fronteiriça de Tarajal.

A cidade de Ceuta é um enclave espanhol no norte de África.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o grupo incluía várias mulheres marroquinas, bem como vários africanos subsarianos, o que é invulgar, uma vez que estes migrantes tentam normalmente entrar no território espanhol saltando a vedação dupla da fronteira.

A guarda civil espanhola e as autoridades marroquinas enviaram várias unidades para o mar para impedir que estes migrantes chegassem a terra, uma operação que ficou a cargo de Marrocos.

Esta tentativa de entrada em grupo é a segunda nos últimos dias, já que em 26 de julho chegaram a Ceuta cerca de 74 menores marroquinos.

O governo local tinha avisado para a possibilidade de tentativas semelhantes poderem ocorrer nas próximas semanas, uma vez que no ano passado mais de 300 menores fizeram a travessia a nado em agosto, provocando um colapso nos recursos de acolhimento, cujas consequências ainda persistem.

O governo de Ceuta está atento ao dia de 28 de agosto, data anunciada pela ministra da Juventude e Infância espanhola, Sira Rego, para o início do processo de reafetação de 4.400 menores de Ceuta e das Canárias para outras comunidades autónomas espanholas.

No entanto, fontes familiarizadas com o processo alertaram que as transferências podem ser lentas e em número limitado, o que colocará em causa a eficácia.

O governo de Ceuta sublinhou a dificuldade de prestar cuidados adequados às crianças que chegam exaustas depois de passarem horas no mar, e a necessidade de apoio psicológico para muitas delas, antes de qualquer transferência.

As mesmas fontes alertaram que, com o fluxo constante de chegadas, se as transferências não forem realizadas de forma rápida e dinâmica, a recente reforma da lei da imigração terá um impacto limitado.