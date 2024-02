Um barco de migrantes virou-se hoje ao largo da costa de Malta durante uma operação de resgate, matando cinco pessoas, incluindo uma mulher, anunciaram as Forças Armadas maltesas.

Oito migrantes estão a receber tratamento médico, enquanto outros 21 foram levados para um centro de acolhimento, de acordo com o coronel Edric Zahra, que acrescentou que as pessoas resgatadas são provenientes da Síria, Egito, Gana e Eritreia.

Segundo informações iniciais, cerca de 30 pessoas estavam no barco.

“Estes barcos de migrantes costumam estar sobrecarregados de passageiros. Quando os passageiros se deslocam de um lado para o outro, é provável que o barco perca a estabilidade”, explicou o coronel.

Cerca de 380 migrantes chegaram a Malta por via marítima no ano passado, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

A grande maioria das pessoas que tenta atravessar o Mediterrâneo central do Norte de África para a Europa chega a Itália, que registou quase 160.000 entradas em 2023.

O Mediterrâneo Central é a rota de migração mais perigosa do mundo: 2.498 pessoas morreram ali em 2023, 75 por cento mais que no ano anterior, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).