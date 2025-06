A televisão estatal iraniana noticiou hoje que um dos ataques israelitas de sexta-feira a Teerão, capital do país, causou a morte de pelo menos 60 pessoas, incluindo 20 crianças, depois de ter atingido um edifício residencial ligado ao Ministério da Defesa.

Pelo menos um míssil atingiu o complexo residencial Shahid Chamran, onde se situam os apartamentos dos funcionários do ministério, na madrugada de sexta-feira, destruindo-o parcialmente no nordeste da capital, de acordo com a Press TV, o canal internacional em inglês e francês da agência estatal iraniana Iranian Broadcasting Corporation (IRIB).

O exército israelita ainda não se pronunciou sobre a situação.

O Irão lançou ataques de retaliação com mísseis e drones contra Israel na madrugada de hoje, matando pelo menos três pessoas e ferindo dezenas, após uma série de ataques israelitas intensos contra o coração do programa nuclear iraniano e as suas forças armadas.

De acordo com as autoridades, a ofensiva israelita envolveu aviões de combate e drones que terão sido introduzidos clandestinamente no Irão antecipadamente, visando instalações-chave.

O embaixador iraniano junto das Nações Unidas afirmou que os ataques causaram 78 mortos e mais de 320 feridos.

As autoridades locais e o Crescente Vermelho iraniano estimaram em mais de uma dezena o número de mortos, mas os meios de comunicação social ligados à Guarda Revolucionária Iraniana, como a agência noticiosa Fars, estimam em quase 80 o número de mortos e em mais de 300 o número de feridos.