Pelo menos 67 pessoas ficaram hoje feridas, algumas em estado grave, na sequência de um ataque do Hezbollah com ‘drones’ na região israelita de Haifa, segundo os serviços de urgência de Israel.

O ataque, que já foi reivindicado pelo Hezbollah, ocorreu em Binyamina, a sul da cidade de Haifa.

Segundo informação divulgada pelo serviço de emergência de Israel Magen David Adom (MDA), 67 pessoas ficaram feridas, das quais quatro em estado crítico, cinco em estado grave e 14 em estado moderado, enquanto os restantes apresentam ferimentos ligeiros.

A maioria dos feridos foi levada para o centro médico Hillel Yaffe, em Hadera, no distrito de Haifa, acrescenta a mesma fonte.

“O Exército intercetou um ‘drone’ que foi lançado do Líbano em direção à zona naval do Norte. Os civis devem continuar a seguir as orientações do Comando da Frente Interna”, indicou o exército israelita, num breve comunicado.

Também em comunicado, o Hezbollah disse que os seus combatentes emboscaram solados israelitas e voltaram a combater “à queima-roupa” com o exército israelita, que está a realizar incursões no sul do Líbano.

Há três semanas que Israel realiza uma intensa campanha de bombardeamentos contra o sul e o leste do Líbano, assim como contra a capital, Beirute, além de uma ofensiva terrestre.

Pelo menos cinco soldados da FINUL ficaram recentemente feridos durante os combates no sul do Líbano entre as forças israelitas e o grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do movimento sunita palestiniano Hamas, em guerra com Israel há um ano.

Em quase um ano de confrontos transfronteiriços que provocaram a deslocação de dezenas de milhares de pessoas dos dois lados fronteira entre Israel e o Líbano, o exército israelita tem vindo a intensificar os seus ataques aéreos contra o Hezbollah.

O conflito agravou-se em 01 de outubro com a invasão terrestre do exército israelita no sul do Líbano - onde mantém atualmente quatro divisões -, acompanhada por uma intensificação dos bombardeamentos israelitas, que já provocaram mais de 2.200 mortos e 10.000 feridos, a maioria no mês de outubro.