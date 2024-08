O Ministério da Saúde do Governo da Faixa de Gaza elevou hoje para 39.550 o número de mortos em território palestiniano desde o início da guerra com Israel, que se aproxima do décimo mês.

Pelo menos 70 pessoas morreram nas últimas horas, segundo um comunicado do Ministério da Saúde citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), que acrescentou que o número de feridos desde o início da guerra é de 91.280.

A guerra em curso na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 39 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.

O Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, é considerado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.