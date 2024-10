Médio Oriente: Líbano recebe 25 toneladas de ajuda médica da Unicef

O Líbano recebeu 25 toneladas de medicamentos e material médico do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), no contexto dos ataques de Israel contra o movimento xiita Hezbollah, anunciou hoje o Ministério de Saúde libanês.

Esta é já a segunda remessa de ajuda médica enviada pela ONU para o Líbano, depois de ter recebido no sábado outra pacote de ajuda através da agência de refugiados da ONU (ACNUR) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A remessa de hoje chegou através de um voo proveniente de Copenhaga, na Dinamarca, com a cooperação do Governo britânico.

“Esta ajuda é muito importante, dada a situação difícil em que se encontram os hospitais e o setor da saúde, e permite que os nossos hospitais continuem a funcionar, especialmente para os 1,2 milhões de pessoas deslocadas que têm necessidades médicas”, explicou o ministro da Saúde libanês, Firas Abiad, em declarações divulgadas pelo jornal ‘L’Orient le Jour’ e citadas pela agência Europa Press.

Por sua vez, o representante da UNICEF no Líbano, Edouard Beigbeder, declarou que a intenção é distribuir “67 toneladas” de ajuda médica para “cobrir as necessidades de 700.000 pessoas durante três meses e atender a diferentes tipos de doenças”.

O Hezbollah e Israel têm trocado ataques através da fronteira com o Líbano quase diariamente desde o dia seguinte ao ataque transfronteiriço do Hamas, em 07 de outubro de 2023, que matou 1.200 israelitas e fez 250 reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao grupo islamita palestiniano e desde então, de acordo com as autoridades controladas pelo Hamas, já matou mais de 41.000 civis palestinianos, mais de metade dos quais eram mulheres e crianças, bem como cerca de 2.000 pessoas no Líbano, a maioria desde 23 de setembro.