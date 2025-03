O exército israelita disse hoje ter intercetado dois mísseis disparados a partir do Iémen, enquanto o movimento palestiniano Hamas reivindicou um ataque contra Telavive.

“Depois de soarem as sirenes recentemente em várias zonas de Israel, o exército intercetou um míssil lançado do Iémen antes de entrar em território israelita. As sirenes soaram de acordo com o protocolo”, de acordo com um comunicado, que referiu alertas na zona de Jerusalém e da Cisjordânia ocupada.

Os militares israelitas tinham intercetado um outro míssil lançado a partir do Iémen, numa ação reivindicada pelos rebeldes Huthis, visando o Aeroporto Internacional Ben Gurion de Telavive.

Depois de Israel ter quebrado a trégua com o Hamas, na madrugada de terça-feira, com ataques que causaram 591 mortos e mais de mil feridos, nas últimas 72 horas, de acordo com as autoridades de Gaza, os Huthis avisaram que iam intensificar as operações militares.

Israel retomou os ataques, responsabilizando o Hamas por ter rejeitado uma nova proposta para manter a trégua.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou que os ataques eram “apenas o começo” e que a pressão militar “era essencial” para garantir a libertação dos reféns ainda detidos pelo Hamas.

Das 251 pessoas raptadas durante o ataque de outubro de 2023 do Hamas, 58 continuam detidas em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelita.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principal aliado de Israel, declarou “apoiar totalmente” as operações dos últimos dias, de acordo com a porta-voz da presidência norte-americana.

O ataque do Hamas, em outubro de 2023, causou 1.200 mortos, segundo Telavive, que respondeu com ataques a Gaza, interrompidos em janeiro, na sequência do acordo de trégua. Mais 48 mil pessoas, na maioria civis, morreram no enclave palestiniano, de acordo com as autoridades palestinianas.